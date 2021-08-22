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Боррель: До 31 серпня “математично неможливо” евакуювати всіх американців з Афганістану

Неділя, 22 серпня 2021, 01:33

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель  заявив, що "математично неможливо" для США та їхніх союзників евакуювати десятки тисяч своїх афганських військовослужбовців і сімей до 31 серпня – дати завершення місії США в Афганістані.

Джерело: Боррель   в телефонному інтерв'ю агентству  AFP

Пряма мова Борреля: "Наскільки мені відомо, наразі американці не заявили, що залишаться там після 31 серпня, але вони можуть змінити свою думку. Вони хочуть евакуювати 60 тисяч осіб до кінця цього місяця.

Це математично неможливо".

Деталі:  Крім того, Боррель   заявив, що "ми скаржилися" американцям на те, що їхня охорона в аеропорту Кабула була надмірно сувора і перешкоджала спробам афганців, які працювали на європейців, проникнути на територію.  Він сказав, що Брюссель подав скаргу в США, вимагаючи "більшої гнучкості".

Нагадаємо: 31 серпня - крайній термін, оголошений Штатами для повного виведення своїх військ з Афганістану, але президент Джо Байден зазначив, що цей термін може бути продовжений, аби евакуювати всіх американців.

Теми: АфганістанСШАЄС


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