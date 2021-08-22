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Боррель: До 31 августа "математически невозможно" эвакуировать всех американцев из Афганистана

Воскресенье, 22 августа 2021, 01:33

Главный дипломат ЕС Хосеп Боррель заявил, что "математически невозможно" для США и их союзников эвакуировать десятки тысяч своих афганских военнослужащих и семей до 31 августа - даты завершения миссии США в Афганистане.

Источник: боррелий в телефонном интервью агентству AFP

Прямая речь Борреля: "Насколько мне известно, сейчас американцы не заявили, что останутся там после 31 августа, но они могут изменить свое мнение. Они хотят эвакуировать 60 тысяч человек к концу этого месяца.

Это математически невозможно".

Детали: Кроме того, Боррель заявил, что "мы жаловались" американцам на то, что их охрана в аэропорту Кабула была чрезмерно строгая и препятствовала попыткам афганцев, работавших на европейцев, проникнуть на территорию. Он сказал, что Брюссель подал жалобу в США, требуя "большей гибкости".

Напомним: 31 августа - крайний срок, объявленный Штатами для полного вывода своих войск из Афганистана, но президент Джо Байден отметил, что этот срок может быть продлен, чтобы эвакуировать всех американцев.

Темы: АфганистанСШАЕС
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