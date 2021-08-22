Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії

Озброєні бойовики викрали щонайменше 75 осіб з села в штаті Замфара на північному заході Нігерії.

Джерело: Reuters з посиланням на жителів села Алію Тунгар-Ріні та Хабу Абубакара

Деталі: Представник поліції підтвердив факт викрадення, але відмовився повідомити подробиці.

За словами Хабу Абубакара, бойовики приїхали в чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах.

Повідомляється, що "викрадачі ходили від хати до хати, викрадаючи дітей і людей похилого віку".

Reuters пише, що хвиля викрадень зірвала всі зусилля сил безпеки з припинення злочинів, що часто здійснюються з метою викупу, і кинула виклик уряду президента Мухаммаду Бухарі.

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