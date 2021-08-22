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Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії

Неділя, 22 серпня 2021, 02:46
Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії

Озброєні бойовики викрали щонайменше 75 осіб з села в штаті Замфара на північному заході Нігерії.

Джерело: Reuters з посиланням на жителів села Алію Тунгар-Ріні та Хабу Абубакара

Деталі: Представник поліції підтвердив факт викрадення, але відмовився повідомити подробиці.

За словами Хабу Абубакара, бойовики приїхали в чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах.

Повідомляється, що "викрадачі ходили від хати до хати, викрадаючи дітей і людей похилого віку".

Reuters пише, що хвиля викрадень зірвала всі зусилля сил безпеки з припинення злочинів, що часто здійснюються з метою викупу, і кинула виклик уряду президента Мухаммаду Бухарі.

Нагадаємо:

  • Банди на північному заході і в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп.
  • З початку року  ці угрупування дедалі частіше націлені на сільські школи і коледжі, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові сховки.

"Українська правда" в Threads

Теми: Африка
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