Бойовики викрали 75 людей з села в Нігерії
Неділя, 22 серпня 2021, 02:46
Озброєні бойовики викрали щонайменше 75 осіб з села в штаті Замфара на північному заході Нігерії.
Джерело: Reuters з посиланням на жителів села Алію Тунгар-Ріні та Хабу Абубакара
Деталі: Представник поліції підтвердив факт викрадення, але відмовився повідомити подробиці.
За словами Хабу Абубакара, бойовики приїхали в чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах.
Повідомляється, що "викрадачі ходили від хати до хати, викрадаючи дітей і людей похилого віку".
Reuters пише, що хвиля викрадень зірвала всі зусилля сил безпеки з припинення злочинів, що часто здійснюються з метою викупу, і кинула виклик уряду президента Мухаммаду Бухарі.
Нагадаємо:
- Банди на північному заході і в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп.
- З початку року ці угрупування дедалі частіше націлені на сільські школи і коледжі, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові сховки.