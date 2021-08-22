Боевики похитили 75 человек из деревни в Нигерии

Вооруженные боевики похитили не менее 75 человек из деревни в штате Замфара на северо-западе Нигерии.



Источник: Reuters со ссылкой на жителей села Алию Тунгар-Рини и Хабу Абубакара



Детали: Представитель полиции подтвердил факт похищения, но отказался сообщить подробности.

По словам Хабу Абубакара, боевики приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах.

Сообщается, что "похитители ходили от дома к дому, похищая детей и стариков".

Reuters пишет, что волна похищений сорвала все усилия сил безопасности по пресечению преступлений, которые часто осуществляются с целью выкупа, и бросила вызов правительству президента Мухаммаду Бухари.

Напомним: