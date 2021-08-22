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Боевики похитили 75 человек из деревни в Нигерии

Воскресенье, 22 августа 2021, 02:46

Вооруженные боевики похитили не менее 75 человек из деревни в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

Источник: Reuters со ссылкой на жителей села Алию Тунгар-Рини и Хабу Абубакара

Детали: Представитель полиции подтвердил факт похищения, но отказался сообщить подробности.

По словам Хабу Абубакара, боевики приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах.

Сообщается, что "похитители ходили от дома к дому, похищая детей и стариков".

Reuters пишет, что волна похищений сорвала все усилия сил безопасности по пресечению преступлений, которые часто осуществляются с целью выкупа, и бросила вызов правительству президента Мухаммаду Бухари.

Напомним:

  • Банды на северо-западе и в центральной части Нигерии часто нападают на деревни, чтобы грабить, воровать скот и похищать людей, чтобы получить выкуп.
  • С начала года эти группировки все чаще нацелены на сельские школы и колледжи, где невысокий уровень безопасности, что позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лесные укрытия.

Темы: Африка
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