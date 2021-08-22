Ізраїль вдарив по об'єктах “ХАМАС” після заворушень на кордоні з Газою

Ізраїльські військові завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".

Джерело: Збройні сили Ізраїлю в Twitter

Дослівно: "У відповідь на жорстокі заворушення, які "ХАМАС" спровокував сьогодні на кордоні Ізраїлю і Гази, наші сили щойно завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".

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