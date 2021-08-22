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Ізраїль вдарив по об'єктах “ХАМАС” після заворушень на кордоні з Газою

Неділя, 22 серпня 2021, 04:26
AFP

Ізраїльські військові завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".

Джерело: Збройні сили Ізраїлю в Twitter

Дослівно: "У відповідь на жорстокі заворушення, які "ХАМАС" спровокував сьогодні на кордоні Ізраїлю і Гази, наші сили щойно завдали  удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах  "ХАМАС".

Передісторія:

  • Раніше ізраїльський солдат і двоє палестинців, зокрема 13-річний хлопчик, були серйозно поранені в результаті обстрілу через кордон з Сектором Гази.
  • Насильство спалахнуло під час протесту в Газі, організованого ісламістськими правителями анклаву, "ХАМАС" та іншими угрупованнями.
  • За заявою ізраїльських військових, сотні палестинців-протестувальників зібралися біля огорожі, спробували перелізти через неї і кинули вибухові пристрої в ізраїльських військовослужбовців.
  • Ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.

Теми: Сектор ГазаІзраїль


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