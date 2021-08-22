Ізраїль вдарив по об'єктах “ХАМАС” після заворушень на кордоні з Газою
Неділя, 22 серпня 2021, 04:26
Ізраїльські військові завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".
Джерело: Збройні сили Ізраїлю в Twitter
Дослівно: "У відповідь на жорстокі заворушення, які "ХАМАС" спровокував сьогодні на кордоні Ізраїлю і Гази, наші сили щойно завдали удару по чотирьох об'єктах з виробництва зброї і складах "ХАМАС".
Передісторія:
- Раніше ізраїльський солдат і двоє палестинців, зокрема 13-річний хлопчик, були серйозно поранені в результаті обстрілу через кордон з Сектором Гази.
- Насильство спалахнуло під час протесту в Газі, організованого ісламістськими правителями анклаву, "ХАМАС" та іншими угрупованнями.
- За заявою ізраїльських військових, сотні палестинців-протестувальників зібралися біля огорожі, спробували перелізти через неї і кинули вибухові пристрої в ізраїльських військовослужбовців.
- Ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл.