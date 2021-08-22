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Израиль ударил по объектам "ХАМАС" после беспорядков на границе с Газой

Воскресенье, 22 августа 2021, 04:26
AFP

Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".

Источник: Вооруженные силы Израиля в Twitter

Дословно: "В ответ на жестокие беспорядки, которые "ХАМАС" спровоцировал сегодня на границе Израиля и Газы, наши силы только что нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам  "ХАМАС".

Предыстория:

  • Ранее израильский солдат и двое палестинцев, в том числе 13-летний мальчик, были серьезно ранены в результате обстрела через границу с сектором Газа.
  • Насилие вспыхнуло во время протеста в Газе, организованного исламистскими правителями анклава, "ХАМАС" и другими группировками.
  • По заявлению израильских военных, сотни палестинцев-протестующих собрались у ограды, попытались перелезть через нее и бросили взрывные устройства в израильских военнослужащих.
  • Никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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