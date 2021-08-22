Израиль ударил по объектам "ХАМАС" после беспорядков на границе с Газой

Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".

Источник: Вооруженные силы Израиля в Twitter

Дословно: "В ответ на жестокие беспорядки, которые "ХАМАС" спровоцировал сегодня на границе Израиля и Газы, наши силы только что нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".

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