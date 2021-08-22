Израиль ударил по объектам "ХАМАС" после беспорядков на границе с Газой
Воскресенье, 22 августа 2021, 04:26
Израильские военные нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".
Источник: Вооруженные силы Израиля в Twitter
Дословно: "В ответ на жестокие беспорядки, которые "ХАМАС" спровоцировал сегодня на границе Израиля и Газы, наши силы только что нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам "ХАМАС".
Предыстория:
- Ранее израильский солдат и двое палестинцев, в том числе 13-летний мальчик, были серьезно ранены в результате обстрела через границу с сектором Газа.
- Насилие вспыхнуло во время протеста в Газе, организованного исламистскими правителями анклава, "ХАМАС" и другими группировками.
- По заявлению израильских военных, сотни палестинцев-протестующих собрались у ограды, попытались перелезть через нее и бросили взрывные устройства в израильских военнослужащих.
- Никто не взял на себя ответственность за обстрел.