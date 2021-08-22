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Японія увійшла до п’ятірки країн, де виявили найбільше COVID-хворих

Неділя, 22 серпня 2021, 05:16

За добу 20 серпня у світі у 562 168 людей виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 90 782 випадки, в Британії - 32 058, в Індії – 31 043.

Крім того, в Бразилії – 28 388 випадків, в Японії – 25 877.

 

Україна з 1 732 випадками на 40 місці у світі між Південною Кореєю та Монголією. В Європі Україна на 11 місці.

8 666 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 31 місці у світі і на 5 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 20 серпня в Україні виявили 1 732 випадки COVID-19, госпіталізовано 616 осіб, 38 хворих померло і 763 одужало.

Українська правда
Теми: коронавірус


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