Япония вошла в пятерку стран, где обнаружили больше всего COVID-больных

За сутки 20 августа в мире у 562 168 человек обнаружили коронавирус.



Источник: Worldometers



Детали: В частности, в США - 90 782 случая, в Великобритании - 32 058, в Индии - 31 043.

Кроме того, в Бразилии - 28 388 случаев, в Японии - 25 877.

Украина с 1732 случаями на 40 месте в мире между Южной Кореей и Монголией. В Европе Украина на 11 месте.

8666 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 31 месте в мире и на 5 в Европе.



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