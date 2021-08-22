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Япония вошла в пятерку стран, где обнаружили больше всего COVID-больных

Воскресенье, 22 августа 2021, 05:16
Япония вошла в пятерку стран, где обнаружили больше всего COVID-больных

За сутки 20 августа в  мире у 562 168 человек обнаружили коронавирус.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 90 782 случая, в Великобритании - 32 058, в Индии - 31 043.

Кроме того, в Бразилии - 28 388 случаев, в Японии - 25 877.

 

Украина с 1732 случаями на 40 месте в мире между Южной Кореей и Монголией. В Европе Украина на 11 месте.

8666 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 31 месте в мире и на 5 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 20 августа в Украине обнаружили 1732 случая COVID-19, госпитализированы 616 человек, 38 больных умерли и 763 выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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