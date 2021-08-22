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Коронавірус: заражень – більше тисячі, сотні госпіталізацій

Неділя, 22 серпня 2021, 08:14
Фото AP

За добу 21 серпня в Україні зафіксували 1003  нові випадки COVID-19, хвороба забрала життя 25 людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу госпіталізували 701 людину, летальних випадків – 25.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

Водночас одужали 236 осіб.

Було здійснено тестувань за добу – 38 102 (зокрема методом ПЛР – 15 850, методом ІФА – 2 233); досліджень експрес-тестами – 20 019.

Нагадаємо:

  • 20 серпня в Україні було виявлено 1732 випадки коронавірусу, госпіталізовано 616 осіб, 38 хворих померло і 763 одужало.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїна


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