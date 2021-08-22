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Коронавирус: заражений – более тысячи, сотни госпитализаций

Воскресенье, 22 августа 2021, 08:14
Коронавирус: заражений – более тысячи, сотни госпитализаций
Фото AP

За сутки 21 августа в Украине зафиксировали 1003 новых случая COVID-19, болезнь унесла жизни 25 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: В субботу госпитализировали 701 человека, летальных случаев – 25.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

В то же время выздоровели 236 человек.

Было осуществлено тестирований за сутки – 38 102 (в том числе методом ПЦР - 15850, методом ИФА - 2233) исследований экспресс-тестами - 20019.

Напомним:

  • 20 августа в Украине было выявлено 1732 случая коронавируса, госпитализированы 616 человек, 38 больных умерли и 763 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусУкраина
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