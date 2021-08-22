Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства

Воскресенье, 22 августа 2021, 10:50
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства
Оксана Баюл, фото из ее instagram

Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства.

Источник: сообщение Баюл в Instagram

Прямая речь: "Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства".

Детали: Баюл добавила, что я больше ничего никому не доказывает – "нет так нет, головой в бортик без меня".

Несколько дней назад спортсменка жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины: "Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо".

Напомним:

  • Оксана Баюл в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 млн долларов. Среди других ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов. Спортсменка жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передачи права на использование его имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

  • В 2018 году Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Баюл подала апелляцию, но проиграла и ее в 2020 году.

  • Оксана Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а спустя год, в 1994 году, завоевала "золото" на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортгражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: