Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства
Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства.
Источник: сообщение Баюл в Instagram
Прямая речь: "Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства".
Детали: Баюл добавила, что я больше ничего никому не доказывает – "нет так нет, головой в бортик без меня".
Несколько дней назад спортсменка жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины: "Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо".
Напомним:
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Оксана Баюл в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 млн долларов. Среди других ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов. Спортсменка жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передачи права на использование его имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.
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В 2018 году Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Баюл подала апелляцию, но проиграла и ее в 2020 году.
- Оксана Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а спустя год, в 1994 году, завоевала "золото" на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.