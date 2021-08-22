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"Медалі" СБУ з написом "Іван Баканов" виявилися монетами

Неділя, 22 серпня 2021, 12:43
Іван Баканов, фото Укрінформу

Вперше в історії СБУ викарбували пам'ятні монети з ім'ям діючого голови служби – на так званих "коїнах" написано Ivan Bakanov. У Службі безпеки пояснили, що це звичайна практика для багатьох спецслужб інших країн.

Джерело: пресслужба відомства у коментарі Українській правді

Деталі: У суботу Дзеркало тижня з посиланням на власні джерела повідомило, що всім випускникам Академії СБУ вручили медалі, на яких викарбуване ім'я Баканова.

На запит УП у Службі безпеки розповіли, що справді вручали відзнаки випускникам, проте йдеться не про медаль, а про коїн, а практика карбувати на відзнаках ім'я очільника спецслужби є і в інших країнах.  

Дословно СБУ: "Цього року відбулося стандартне вручення відзнак випускникам Національної Академії СБУ. Серед іншого їм було вручено пам’ятні коїни (монети), що є загальноприйнятною практикою для багатьох спецслужб світу. Тож усі намагання окремих осіб трактувати цю звичайну подію під будь-яким іншим кутом є виключно спробою інформаційної маніпуляції".

 
УП

Валентина Романенко, Світлана Кізілова, УП
Теми: БакановСБУ


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