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"Медали" СБУ с надписью "Иван Баканов" оказались монетами

Воскресенье, 22 августа 2021, 12:43
Медали СБУ с надписью Иван Баканов оказались монетами
Иван Баканов, фото Укринформа

Впервые в истории СБУ отчеканили памятные монеты с именем действующего главы службы – на так называемых "коинах" написано Ivan Bakanov. В Службе безопасности объяснили, что это обычная практика для многих спецслужб других стран.

Источник: пресс-служба ведомства в комментарии Украинской правде

Детали: В субботу Зеркало недели со ссылкой на собственные источники сообщило, что всем выпускникам Академии СБУ вручили медали, на которых запечатлено имя Баканова.

На запрос УП в Службе безопасности ответили, что действительно вручали награды выпускникам, однако речь идет не о медалях, а о коинах, а практика чеканить на отличиях имя главы спецслужбы есть и в других странах.

Дословно СБУ: "В этом году прошло стандартное вручение наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные коины (монеты), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира. Поэтому все попытки отдельных лиц трактовать это обычное событие под любым другим углом является исключительно попыткой информационной манипуляции".

 
УП

Валентина Романенко, Светлана Кизилова, УП

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Темы: БакановСБУ
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