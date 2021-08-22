Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель прилетіла в Україну і вже веде переговори з Зеленським

Неділя, 22 серпня 2021, 13:29
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель вдень ​​у неділю прибула з одноденним візитом в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: У Києві вона проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зустрів гостю на ганку Маріїнського палацу. Відбулося представлення делегацій. Потім розпочалися переговори у форматі один на один.

Меркель також вшанувала пам'ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.

Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.

О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський очікує від візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Києва гарантій для країни в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2".

Теми: МеркельЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару

Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум

Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим

В Україні може з'явитися "промисловий ліс" – Данілов

Окупанти вбили українського військового

Зеленський обіцяє помилувати десятки засуджених ветеранів

Усі новини...
Меркель
Кличко поскаржився, що його не пустили до Меркель
Соціал-демократи наздогнали блок Меркель за 5 тижнів до виборів
Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до України
Останні новини
21:43
Президент ввів у дію санкції проти Деркача і Пушиліна
21:18
Зеленський побачив початок "ідеального еволюційного уряду"
21:00
Президент: Міністри починають багато говорити, коли нема чого показати
20:46
Зеленський зробив "національними легендами" Блохіна і Ротару
20:23
Домовленості Зеленського і Меркель: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум
19:50
Зеленський обговорив із прем'єром Грузії виклики в Чорноморському регіоні
19:29
Шмигаль поговорив з Меркель про інтеграцію в європейську енергомережу
19:16
Данілов: Вплив олігархів на ВР є дуже-дуже великим
19:04
Новини економіки: МАУ може перестати існувати, у Центренерго не вистачає коштів на вугілля
18:39
В Україні може з'явитися "промисловий ліс" – Данілов
Усі новини...