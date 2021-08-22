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Меркель прилетіла в Україну і вже веде переговори з Зеленським

Неділя, 22 серпня 2021, 13:29
Меркель прилетіла в Україну і вже веде переговори з Зеленським
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель вдень ​​у неділю прибула з одноденним візитом в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: У Києві вона проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зустрів гостю на ганку Маріїнського палацу. Відбулося представлення делегацій. Потім розпочалися переговори у форматі один на один.

Меркель також вшанувала пам'ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.

Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.

О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський очікує від візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Києва гарантій для країни в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2".

Теми: МеркельЗеленський
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