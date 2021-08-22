Меркель прилетіла в Україну і вже веде переговори з Зеленським
Неділя, 22 серпня 2021, 13:29
Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель вдень у неділю прибула з одноденним візитом в Україну.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Деталі: У Києві вона проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський зустрів гостю на ганку Маріїнського палацу. Відбулося представлення делегацій. Потім розпочалися переговори у форматі один на один.
Меркель також вшанувала пам'ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.
Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.
О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський очікує від візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Києва гарантій для країни в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2".