Меркель прилетіла в Україну і вже веде переговори з Зеленським

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель вдень ​​у неділю прибула з одноденним візитом в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: У Києві вона проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський зустрів гостю на ганку Маріїнського палацу. Відбулося представлення делегацій. Потім розпочалися переговори у форматі один на один.

Меркель також вшанувала пам'ять полеглих у Другій світовій війні: поклала вінок на могилу Невідомого солдата на Меморіалі Вічної Слави.

Зеленський і Меркель планують обговорити питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод.

О 14.00 в Маріїнському палаці почнеться зустріч президента України і канцлера ФРН з представниками ЗМІ.

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