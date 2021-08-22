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Меркель прилетела в Украину и уже ведет переговоры с Зеленским

Воскресенье, 22 августа 2021, 13:29
Меркель прилетела в Украину и уже ведет переговоры с Зеленским
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель днем в воскресенье прибыла с однодневным визитов в Украину.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В Киеве она проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский встретил гостью на крыльце Мариинского дворца. Состоялось представление делегаций. Затем начались переговоры в формате один на один.

Меркель также почтила память павших во Второй мировой войне: возложила венок на могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы.

Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.

В 14.00 в Мариинском дворце начнется встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев гарантий для страны в споре по газопроводу "Северный поток-2".

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Темы: МеркельЗеленский
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