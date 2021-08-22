Меркель прилетела в Украину и уже ведет переговоры с Зеленским
Воскресенье, 22 августа 2021, 13:29
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель днем в воскресенье прибыла с однодневным визитов в Украину.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: В Киеве она проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский встретил гостью на крыльце Мариинского дворца. Состоялось представление делегаций. Затем начались переговоры в формате один на один.
Меркель также почтила память павших во Второй мировой войне: возложила венок на могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы.
Зеленский и Меркель планируют обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.
В 14.00 в Мариинском дворце начнется встреча президента Украины и канцлера ФРГ с представителями СМИ.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев гарантий для страны в споре по газопроводу "Северный поток-2".