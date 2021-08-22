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Меркель порівняла газ зі зброєю й виступила за продовження транзиту Україною

Неділя, 22 серпня 2021, 14:45
Меркель порівняла газ зі зброєю й виступила за продовження транзиту Україною

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів з президентом Володимиром Зеленським заявила, що угода про транспортування російського газу через територію України має бути продовжена і газ не можна використовувати у якості зброї.

Джерело: спільний брифінг Зеленського та Меркель

Деталі: Канцлер наголосила, що вже існуюча співпраця України та Німеччини у галузі енергетики буде продовжена.

За словами Меркель, вона під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поінформувала його – Німеччина виступає за транзит газу через ГТС України до Європи. Також вона допустила введення нових санкцій.

Пряма мова: "Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якнайшвидшого продовження договору (між Україною та РФ про транспортування газу - УП), який діє до 2024 року. Ми говоритимемо про це і у Європі, і з компаніями, які з цим пов'язані.

Ми єдині з американською стороною в тому, що газ не можна використовувати як зброю.

Ми почуваємось відповідальними, тому що є великі занепокоєння, які я сприймаю серйозно. Тому ми чітко сказали, що виступатимемо в рамках ЄС за подальші санкції (проти РФ - УП), якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя".

 
Офіс президента України

Нагадаємо:

  • Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" потреба Росії в українській газотранспортній системі знизиться.
  • Наразі вже завершилося укладання труб другої нитки "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії, газогін перебуває на фінальній стадії будівництва.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельРосіягаз
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