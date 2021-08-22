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Меркель сравнила газ с оружием и выступила за продолжение транзита через Украину

Воскресенье, 22 августа 2021, 14:45
Меркель сравнила газ с оружием и выступила за продолжение транзита через Украину

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом Владимиром Зеленским заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продлено и газ нельзя использовать в качестве оружия.

Источник: совместный брифинг Зеленского и Меркель

Детали: Канцлер отметила, что уже существующее сотрудничество Украины и Германии в области энергетики будет продолжено.

По словам Меркель, она во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила ему – Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу. Также она допустила введения новых санкций.

Прямая речь: "Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим скорейшего продолжения договора (между Украиной и РФ о транспортировке газа - УП), который действует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе, и с компаниями, которые с этим связаны.

Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие.

Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие беспокойства, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за последующие санкции (против РФ - УП), если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие".

 
Фото Офиса президента Украины

Напомним:

  • После введения в эксплуатацию "Северного потока-2" потребность России в украинской газотранспортной системе снизится.
  • Уже завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, газопровод находится на финальной стадии строительства.

Светлана Кизилова, УП

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Темы: МеркельРосcиягаз
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