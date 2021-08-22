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Зеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу

Неділя, 22 серпня 2021, 15:14
Зеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу
Зустріч Володимира Зеленського і Ангели Меркель в Маріїнському палаці в Києві. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

Джерело: спільний брифінг Зеленського і Меркель після їхньої двосторонньої зустрічі в Києві

Пряма мова: "Ми обговорювали з пані канцлеркою питання щодо продовження договору про транзит газу через територію України після 24 року, але поки що, я вважаю, це дуже загальні речі…

Я хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 24 року, і хто дає конкретні гарантії Україні".

Деталі: За словами українського президента, 23 серпня відбудеться зустріч міністрів енергетики України, США і Німеччини, на якій, "можливо, з’являться якісь більш конкретні речі". Зеленський уточнив, що може йтися про перехід на зелену енергетику і "зелений" курс України, але все це потребує "дуже великих грошей і довгого терміну".

Нагадаємо:

  • Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" потреба Росії в українській газотранспортній системі знизиться.
  • Наразі вже завершилося укладання труб другої нитки "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії, газогін перебуває на фінальній стадії будівництва.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМеркельгазРосіяЄвропа
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