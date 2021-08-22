Зеленський на зустрічі з Меркель так і не зрозумів, хто дасть Україні гарантії по газу
Президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.
Джерело: спільний брифінг Зеленського і Меркель після їхньої двосторонньої зустрічі в Києві
Пряма мова: "Ми обговорювали з пані канцлеркою питання щодо продовження договору про транзит газу через територію України після 24 року, але поки що, я вважаю, це дуже загальні речі…
Я хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 24 року, і хто дає конкретні гарантії Україні".
Деталі: За словами українського президента, 23 серпня відбудеться зустріч міністрів енергетики України, США і Німеччини, на якій, "можливо, з’являться якісь більш конкретні речі". Зеленський уточнив, що може йтися про перехід на зелену енергетику і "зелений" курс України, але все це потребує "дуже великих грошей і довгого терміну".
Нагадаємо:
- Після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" потреба Росії в українській газотранспортній системі знизиться.
- Наразі вже завершилося укладання труб другої нитки "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії, газогін перебуває на фінальній стадії будівництва.