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Зеленский на встрече с Меркель так и не понял, кто даст Украине гарантии по газу

Воскресенье, 22 августа 2021, 15:14
Встерча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Мариинском дворце в Киеве. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит по стране российского газа в Европу.

Источник: совместный брифинг Зеленского и Меркель после их двусторонней встречи в Киеве

Прямая речь: "Мы обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 24 года, но пока, я считаю, это очень общие вещи...

Я хочу понять, что будет получать Украина и может потерять наше государство после того, как закончится договор 24 года, и кто дает конкретные гарантии Украине".

Детали: По словам украинского президента, 23 августа состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии, на которой, "возможно, появятся какие-то более конкретные вещи". Зеленский уточнил, что речь может идти о переходе на зеленую энергетику и "зеленый" курс Украины, но все это требует "очень больших денег и долгого срока".

Напомним:

  • После введения в эксплуатацию "Северного потока-2" потребность России в украинской газотранспортной системе снизится.
  • Уже завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, газопровод находится на финальной стадии строительства.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ЗеленскийМеркельгазРосcияЕвропа
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