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У ніч на 25 серпня роботу метро продовжать на 2 години

Неділя, 22 серпня 2021, 23:33

У ніч на 25 серпня роботу київського метро буде продовжено на 2 години, а 24 серпня станція "Майдан Незалежності" буде зачинена до завершення урочистих заходів.

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: У метрополітені повідомили про особливості роботи 23 та 24 серпня.

Так, 23 серпня на станції "Золоті ворота" вхід та вихід на вулицю Володимирську буде зачинено. Вхід та вихід у напрямку Золотих воріт працюватиме у звичайному режимі.

24 серпня на станції "Хрещатик" з 08:00 до завершення урочистих заходів не працюватиме вестибюль у напрямку вулиці Інститутської. Центральний вестибюль та вестибюль у напрямку вул. Городецького працюватимуть у звичайному режимі.

24 серпня станція "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід з початку роботи та до завершення урочистих заходів. Також не працюватиме і пересадочний вузол "Майдан Незалежності" - "Хрещатик". У цей час поїзди проїжджатимуть станцію без зупинки.

24 серпня перед початком концерту на НСК "Олімпійський" можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська". Після його завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо: У понеділок, 23 серпня, буде заборонено рух транспорту низкою вулиць Києва.

Українська правда
Теми: метроКиївДень Незалежності


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