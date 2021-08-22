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В ночь на 25 августа работу метро продлят на 2 часа

Воскресенье, 22 августа 2021, 23:33
В ночь на 25 августа работу метро продлят на 2 часа

В ночь на 25 августа работа киевского метро будет продлена на 2 часа, а 24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта до конца торжественных мероприятий.

Источник: Киевский метрополитен

Детали: В метрополитене сообщили об особенностях работы 23 и 24 августа.

Так, 23 августа на станции "Золотые ворота" вход и выход на улицу Владимирскую будет закрыт. Вход и выход в направлении Золотых ворот будет работать в обычном режиме.

24 августа на станции "Крещатик" с 08:00 до завершения торжественных мероприятий не будет работать вестибюль в направлении улицы Институтской. Центральный вестибюль и холл в направлении ул. Городецкого будут работать в обычном режиме.

24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход с начала работы и до завершения торжественных мероприятий. Также не будет работать и узел пересадки "Майдан Незалежности" - "Крещатик". В это время поезда будут проезжать станцию ​​без остановки.

24 августа перед началом концерта на НСК "Олимпийский" возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Напомним: В понедельник, 23 августа, будет запрещено движение транспорта по ряду улиц Киева.

Украинская правда

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Темы: метроКиевДень Независимости
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