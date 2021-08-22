Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ночь на 25 августа работу метро продлят на 2 часа

Воскресенье, 22 августа 2021, 23:33

В ночь на 25 августа работа киевского метро будет продлена на 2 часа, а 24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта до конца торжественных мероприятий.

Источник: Киевский метрополитен

Детали: В метрополитене сообщили об особенностях работы 23 и 24 августа.

Так, 23 августа на станции "Золотые ворота" вход и выход на улицу Владимирскую будет закрыт. Вход и выход в направлении Золотых ворот будет работать в обычном режиме.

24 августа на станции "Крещатик" с 08:00 до завершения торжественных мероприятий не будет работать вестибюль в направлении улицы Институтской. Центральный вестибюль и холл в направлении ул. Городецкого будут работать в обычном режиме.

24 августа станция "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход с начала работы и до завершения торжественных мероприятий. Также не будет работать и узел пересадки "Майдан Незалежности" - "Крещатик". В это время поезда будут проезжать станцию ​​без остановки.

24 августа перед началом концерта на НСК "Олимпийский" возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Напомним: В понедельник, 23 августа, будет запрещено движение транспорта по ряду улиц Киева.

Украинская правда
Темы: метроКиевДень Независимости
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Еврокомиссии не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы

фотоВ Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ

Главные новости воскресенья и ночи: Меркель и Зеленский, гражданство Баюл

От трех доз Pfizer в четыре раза сильнее защита, чем от двух — Израиль

В Украину прибыл глава Евросовета

Все новости...
метро
В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро
В Киеве из-за подозрения на взрывчатку закрывали пересадочный узел метро
Вечером могут закрыть на вход три станции метро
Последние новости
09:58
Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ
09:52
Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнационального конфликта
09:25
Шевченко не против возглавить какую-то сборную
09:17
В Еврокомиссии не видят шансов для запуска процедуры членства Украины в ближайшие годы
09:10
США наращивают эвакуацию из Афганистана, но ее срок может быть продлен
09:04
Зеленский попросил Эрдогана помочь освободить удерживаемых РФ крымских татар
08:55
фотоВ Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД
08:41
В воскресенье против COVID вакцинировали почти 43 тысячи человек
08:27
Лавров заявил, что странам придется конкурировать за право транзита газа из РФ
08:20
Главные новости воскресенья и ночи: Меркель и Зеленский, гражданство Баюл
Все новости...