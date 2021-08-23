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Кількість загиблих у повені в Теннессі сягнула 22

Понеділок, 23 серпня 2021, 04:22
Mark Humphrey/The Associated Press

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок повені в Середньому Теннессі  (США).

Джерело: AP з посиланням на шерифа округу Хамфріс, який накрила негода, Кріса Девіса

Деталі: За даними Національної служби погоди, в окрузі Хамфріс менш ніж за 24 години в суботу випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник побив рекорд Теннессі з добової кількості опадів більш ніж на 8 сантиметрів.

Що передувало: Раніше повідомлялося про щонайменше 8 загиблих.

Передісторія:

  • В результаті рекордних злив днем раніше були затоплені округи Хамфріс, Діксон, Гікман та Г'юстон.
  • Зливи змили будинки і сільські дороги та призвели до перебоїв у зв’язку.
  • Зникли безвісти понад 30 осіб.

Теми: стихійне лихоСША


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