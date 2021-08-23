Кількість загиблих у повені в Теннессі сягнула 22

Щонайменше 22 людини загинули внаслідок повені в Середньому Теннессі (США).

Джерело: AP з посиланням на шерифа округу Хамфріс, який накрила негода, Кріса Девіса

Деталі: За даними Національної служби погоди, в окрузі Хамфріс менш ніж за 24 години в суботу випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник побив рекорд Теннессі з добової кількості опадів більш ніж на 8 сантиметрів.

Що передувало: Раніше повідомлялося про щонайменше 8 загиблих.

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