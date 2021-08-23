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Количество погибших в наводнении в Теннесси достигло 22

Понедельник, 23 августа 2021, 04:22
Mark Humphrey/The Associated Press

По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения в Среднем Теннесси (США).

Источник: AP со ссылкой на шерифа округа Хамфрис, который накрыла непогода, Криса Дэвиса

Детали: По данным Национальной службы погоды, в округе Хамфрис менее чем за 24 часов в субботу выпало до 43 сантиметров дождя. Этот показатель побил рекорд Теннесси по суточному количеству осадков более чем на 8 сантиметров.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о не менее 8 погибших.

Предыстория:

  • В результате рекордных ливней днем ​​ранее были затоплены округа Хамфрис, Диксон, Хикман и Хьюстон.
  • Ливни смыли дома и сельские дороги и привели к перебоям в связи.
  • Пропали без вести более 30 человек.

Темы: стихийное бедствиеСША
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