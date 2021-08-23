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Найбільше COVID-хворих за добу виявили в Ірані

Понеділок, 23 серпня 2021, 05:20

За добу 21 серпня у 451 510 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Ірані – 36 419 випадків, в Британії – 32 253, в США – 30 810.

Крім того, в Японії – 25 492, в Індії – 25 420.

 

Україна з 1 003 хворими на 48 місці у світі між ОАЕ та Йорданією. У Європі Україна на 13 місці.

8 264 людини у світі за добу померли від недуги. За цим показником Україна на 37 місці у світі і на 5 в Європі.

Нагадаємо: 21 серпня в Україні зафіксували 1003  нові випадки COVID-19. Госпіталізували 701 людину, летальних випадків – 25.  Водночас одужали 236 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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