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Больше всего COVID-больных за сутки обнаружили в Иране

Понедельник, 23 августа 2021, 05:20

За сутки 21 августа у 451 510 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Иране - 36 419 случаев, в Великобритании - 32 253, в США - 30 810.

Кроме того, в Японии - 25 492, в Индии - 25 420.

 

Украина с 1003 больными на 48 месте в мире между ОАЭ и Иорданией. В Европе Украина на 13 месте.

8264 человека в мире за сутки умерли от болезни. По этому показателю Украина на 37 месте в мире и на 5 в Европе.

Напомним: 21 августа в Украине зафиксировали 1003 новых случая COVID-19. Госпитализировали 701 человека, летальных случаев - 25. В то же время выздоровели 236 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирус
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