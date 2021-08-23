У неділю в Україні виявили 610 випадків COVID

За добу 22 серпня в Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 425 осіб, 17 хворих померли і 434 одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 33 дитини і 3 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 10 642 особи, методом ІФА – 1 493 особи, експрес-тестами – 7 496 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 275 171 особа; одужало – 2 201 433 особи; летальних випадків – 53 474; проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

Що передувало: За добу 21 серпня в Україні зафіксували 1003 нові випадки COVID-19, хвороба забрала життя 25 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП