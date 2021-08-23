В воскресенье в Украине обнаружили 610 случаев COVID

За сутки 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19, госпитализированы 425 человек, 17 больных умерли и 434 выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 33 ребенка и 3 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 642 человека, методом ИФА – 1 493 человека, экспресс-тестами – 7 496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине официально заболело – 2 275 171 человек; выздоровели – 2 201 433 человека; летальных исходов – 53 474; проведено ПЦР-тестов – 11 827 261.

Что предшествовало: За сутки 21 августа в Украине зафиксировали 1003 новых случая COVID-19, болезнь унесла жизни 25 человек.

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