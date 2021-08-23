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У неділю проти COVID вакцинували майже 43 тисячі людей

Понеділок, 23 серпня 2021, 08:41

За добу 22 серпня проти коронавірусу в Україні вакцинували 42 715 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125 людей.

Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення та 353 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 208 034 щеплення.

Що передувало: У суботу, 21 серпня, 66 173 людини було вакциновано проти коронавірусу, першу дозу отримали 24 348 людей, другу – 41 825 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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