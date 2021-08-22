Боротьба з Covid: повністю імунізовані вже 3,1 млн українців
Неділя, 22 серпня 2021, 09:37
У суботу, 21 серпня, ще 66 173 людини було вакциновано проти коронавірусу, першу дозу отримали 24 348 людей, другу – 41 825 людей.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Протягом доби працювали 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення та 368 центрів вакцинації.
Враховуючи 66 173 особи, щеплені у суботу, загалом вакциновано вже 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 057 068 українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 108 251 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 8 165 319 щеплень.
Нагадаємо:
- 21 серпня Україна отримала ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca, їх передала Німеччина.
- Українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, найближчим часом зможуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія", що дозволить їм їздити за кордон, не здаючи тестів на коронавірус.