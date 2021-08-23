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В воскресенье против COVID вакцинировали почти 43 тысячи человек

Понедельник, 23 августа 2021, 08:41
В воскресенье против COVID вакцинировали почти 43 тысячи человек

За сутки 22 августа против коронавируса в Украине вакцинировали 42 715 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Из них одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек.

В течение суток работали 265 мобильных бригад, 996 пунктов прививки и 353 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 071 660 человек, из них получили одну дозу – 5 071 658 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 208 034 прививки.

Что предшествовало: В субботу, 21 августа, 66 173 человека были вакцинированы против коронавируса, первую дозу получили 24 348 человек, вторую - 41 825 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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