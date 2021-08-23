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Міністри енергетики трьох країн обговорили гарантії Україні щодо транзиту

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:36

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини та США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" та реальні гарантії для України стосовно збереження транзиту газу після 2024 року.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу в межах установчого саміту "Кримської платформи", передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбонізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати".

Деталі: З його слів, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з тієї позиції, яка вже задекларована і озвучена президентом України: не можна дозволити використовувати Російській Федерації газ, як зброю.

"Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу",- підкреслив Галущенко.

Він також зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

Що передувало: 22 серпня президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

За словами українського президента, 23 серпня відбудеться зустріч міністрів енергетики України, США і Німеччини, на якій, "можливо, з’являться якісь більш конкретні речі". 

Теми: газПівнічний потік-2


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