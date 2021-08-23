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Министры энергетики трех стран обсудили гарантии Украины по транзиту

Понедельник, 23 августа 2021, 12:36
Министры энергетики трех стран обсудили гарантии Украины по транзиту

В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года.

Источник: министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы", передает Укринформ

Прямая речь: "Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать".

Детали: По его словам, обсуждая риски, которые несет в себе проект "Северный поток-2", украинская сторона исходила из той позиции, которая уже задекларирована и озвучена президентом Украины: нельзя позволить использовать Российской Федерации газ как оружие.

"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, возможность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и ряд шагов, которые можно действительно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита.

Что предшествовало: 22 августа президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит по стране российского газа в Европу.

По словам украинского президента, 23 августа состоится встреча министров энергетики Украины, США и Германии, на которой, "возможно, появятся какие-то более конкретные вещи". 

Темы: газСеверный поток-2
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