Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на COVID-19 узимку

Україна отримає близько 6,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу впродовж серпня та вересня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у межах Київського саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформу

Пряма мова: "Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще поставки і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде".

Деталі: За його словами, нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є у наявності близько 9,5 млн доз вакцини.

Водночас Ляшко спрогнозував сплеск захворювань на COVID-19 узимку.

Глава МОЗ наголосив, що в Україні та країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 відрізняється. Як приклад він навів Нідерланди, де "буквально за три-чотири дні" кількість випадків інфікування з 200-300 зросла до 10 000, протрималася три тижні і пішла на спад.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас у 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це й інші штами, ми можемо говорити про більше зростання кількості випадків саме у зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (у період) середина жовтня-листопад та початок грудня, то друга хвиля – це лютий та березень",- пояснив міністр.