Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 зимой

Понедельник, 23 августа 2021, 15:34
Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 зимой

Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса в течение августа и сентября.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в рамках Киевского саммита первых леди и джентльменов, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет".

Детали: По его словам, сейчас в прививочных пунктах в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, в мобильных бригадах есть налицо около 9,5 млн доз вакцины.

В то же время Ляшко спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 зимой.

Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания COVID-19 отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где "буквально за три-четыре дня" количество случаев инфицирования 200-300 возросло до 10 000, продержалось три недели и пошло на убыль.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна – это февраль и март ", - пояснил министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Викторкоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: