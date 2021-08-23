Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 зимой

Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса в течение августа и сентября.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в рамках Киевского саммита первых леди и джентльменов, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет".

Детали: По его словам, сейчас в прививочных пунктах в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации, в мобильных бригадах есть налицо около 9,5 млн доз вакцины.

В то же время Ляшко спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 зимой.

Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания COVID-19 отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где "буквально за три-четыре дня" количество случаев инфицирования 200-300 возросло до 10 000, продержалось три недели и пошло на убыль.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна – это февраль и март ", - пояснил министр.