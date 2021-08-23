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Під час навчань біля лінії фронту знайшли схрон окупантів – СБУ

Понеділок, 23 серпня 2021, 17:26
Під час навчань біля лінії фронту знайшли схрон окупантів – СБУ
Ілюстративне фото

Служба безпеки України спільно з ЗСУ, Нацгвардією та іншими силовиками проводить навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донеччини та Луганщини. Під час навчань було виявлено схрон бойовиків ОРДЛО зі зброєю.   

Джерело: повідомлення Служби

Деталі: Наразі завершилася силова фаза навчань, тренування відбувались у п’яти містах району операції Об’єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

У відомстві розповіли, що навчання триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень заходів вдалося не тільки відпрацювати потенційні контр-диверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тисяч осіб і майже 2,5 тисяч автомобілів.

Завдяки навчанням виявили схрон із військовими засобами ураження – протитанковими гранатометами, мінами, гранатами, підривачами й тисячами патронів. В СБУ зазначають, що цей схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях на стороні гібридних військ РФ.

Дослівно: "Навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера".

Більше деталей: Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо:

  • Служба безпеки України 13 серпня розпочала масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

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