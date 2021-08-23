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Во время учений у линии фронта нашли схрон оккупантов – СБУ

Понедельник, 23 августа 2021, 17:26
иллюстративное фото

Служба безопасности Украины совместно с ВСУ, Нацгвардией и другими силовиками проводит учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донетчины и Луганщины. Во время учений был обнаружен схрон боевиков ОРДЛО с оружием.

Источник: сообщение Службы

Детали: На данный момент завершилась силовая фаза учений, тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

В ведомстве рассказали, что учения продлятся до начала сентября, но лишь за первую неделю удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

Благодаря учениям обнаружили схрон с военными средствами поражения - противотанковыми гранатометами, минами, гранатами, подрывателями и тысячами патронов. В СБУ отмечают, что этот схрон обустроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях на стороне гибридных войск РФ.

Дословно: "Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета".

Больше деталей: Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Напомним:

  • Служба безопасности Украину 13 августа начала масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

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