Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

23 серпня окупаційні війська Російської Федерації тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. На ворожий обстріл позицій ЗСУ біля Водяного українські військові відповіли вогнем.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Станом на 17 годину зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню – обстріл, мінування території та проліт БПЛА.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснили дистанційне мінування території.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Крім того, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Дослівно: "Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".