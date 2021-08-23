Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, ВСУ открыли ответный огонь
23 августа оккупационные войска Российской Федерации трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. На вражеский обстрел позиций ВСУ вблизи Водяного украинские военные ответили огнем.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Детали: По состоянию на 17 часов зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня - обстрел, минирование территории и пролет БПЛА.
У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Дословно: "Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".