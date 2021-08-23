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Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции, ВСУ открыли ответный огонь

Понедельник, 23 августа 2021, 17:58
Иллюстративное фото из открытых источников

23 августа оккупационные войска Российской Федерации трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. На вражеский обстрел позиций ВСУ вблизи Водяного украинские военные ответили огнем.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 17 часов зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня - обстрел, минирование территории и пролет БПЛА.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Дословно: "Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".

Украинская правда
Темы: войнаООСРосcияВооруженные силы
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