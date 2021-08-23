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Вакцина проти Covid від Pfizer-BioNTech отримала повний допуск у США

Понеділок, 23 серпня 2021, 18:41
Вакцина проти Covid від Pfizer-BioNTech отримала повний допуск у США
Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech, якою вже багато роблять щеплення від коронавірусу в США, отримала повний дозвіл в цій країні.

Джерело: дані Управління з продовольства і медикаментів США (FDA)

Деталі: FDA 23 серпня надало повний дозвіл на використання препарату Comirnaty виробництва німецької компанії Biontech спільно з її американським партнером Pfizer.

Вакцина рекомендована для людей віком від 16 років.

З грудня 2020 року препарат було дозволено використовувати у США за екстреною процедурою, а у травні поточного року Biontech та Pfizer подали запит до регулятора на отримання повного дозволу на використання препарату.

У релізі наголошується, що вакцина також продовжує бути доступною за дозволом на екстрене використання (EUA) для осіб віком від 12 до 15 років, а також для введення третьої дози певним людям з імунодефіцитом.

Член комісії FDA, доктор медичних наук Джанет Вудкок висловила сподівання, що для деяких людей, які раніше вагалися, повне схвалення вакцини допоможе прийняти рішення все ж зробити щеплення.

Пряма мова Вудкок: "Ця вакцина відповідає високим стандартам безпеки, ефективності та якості виробництва".

Нагадаємо:

  • Третя доза вакцини Pfizer проти COVID-19 значно поліпшила захист від інфекцій і серйозних захворювань серед людей у ​​віці 60 років і старших в Ізраїлі – порівняно з тими, хто щепився двічі.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяСШАкоронавірус
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