Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США

Вакцина производства Pfizer-BioNTech, которой уже делают прививки от коронавируса в США, получила полное разрешение в этой стране.

Источник: данные Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA)

Детали: FDA 23 августа предоставило полное разрешение на использование препарата Comirnaty производства немецкой компании Biontech совместно с ее американским партнером Pfizer.

Вакцина рекомендована для людей в возрасте от 16 лет.

С декабря 2020 года препарат было разрешено использовать в США по экстренной процедуре, а в мае текущего года Biontech и Pfizer подали запрос регулятору на получение полного разрешения на использование препарата.

В релизе отмечается, что вакцина также продолжает быть доступной по разрешению на экстренное использования (EUA) для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, а также для введения третьей дозы определенным людям с иммунодефицитом.

Член комиссии FDA, доктор медицинских наук Джанет Вудкок выразила надежду, что для некоторых людей, которые ранее колебались, полное одобрение вакцины поможет принять решение все же сделать прививку.

Прямая речь Вудкок: "Эта вакцина соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства".

Напомним: