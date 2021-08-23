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Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США

Понедельник, 23 августа 2021, 18:41
Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США
Comirnaty от Pfizer-BioNTech

Вакцина производства Pfizer-BioNTech, которой уже делают прививки от коронавируса в США, получила полное разрешение в этой стране.

Источник: данные Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA)

Детали: FDA 23 августа предоставило полное разрешение на использование препарата Comirnaty производства немецкой компании Biontech совместно с ее американским партнером Pfizer.

Вакцина рекомендована для людей в возрасте от 16 лет.

С декабря 2020 года препарат было разрешено использовать в США по экстренной процедуре, а в мае текущего года Biontech и Pfizer подали запрос регулятору на получение полного разрешения на использование препарата.

В релизе отмечается, что вакцина также продолжает быть доступной по разрешению на экстренное использования (EUA) для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, а также для введения третьей дозы определенным людям с иммунодефицитом.

Член комиссии FDA, доктор медицинских наук Джанет Вудкок выразила надежду, что для некоторых людей, которые ранее колебались, полное одобрение вакцины поможет принять решение все же сделать прививку.

Прямая речь Вудкок: "Эта вакцина соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства".

Напомним:

  • Третья доза вакцины Pfizer против COVID-19 значительно улучшила защиту от инфекций и серьезных заболеваний среди людей в возрасте 60 лет и старше в Израиле - по сравнению с теми, кто привился дважды.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияСШАкоронавирус
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