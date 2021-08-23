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Від трьох доз Pfizer в чотири рази сильніший захист, ніж від двох — Ізраїль

Понеділок, 23 серпня 2021, 03:20

Третя доза вакцини Pfizer проти COVID-19 значно поліпшила захист від інфекцій і серйозних захворювань серед людей у ​​віці 60 років і старших в Ізраїлі – порівняно з тими, хто щепився двічі.

Джерело: Reuters  з посиланням на дані ізраїльського Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Представники міністерства заявили, що серед людей у ​​віці 60 років і старших захист від інфекції, який забезпечується через 10 днів після третьої дози, був в чотири рази вищий, ніж після двох щеплень. Третій укол для людей віком від 60 років забезпечив через 10 днів в п'ять-шість разів потужніший захист від серйозного перебігу хвороби і госпіталізації.

Видання пише, що отримані дані збігаються з окремою статистикою, представленою на минулому тижні ізраїльським постачальником медичних послуг Maccabi, однією з декількох організацій, які застосовують бустерні вакцини.

Що передувало: На початку серпня в Ізраїлі почали вакцинувати третьою дозою Pfizer громадян старше 60 років.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я не вбачає необхідності у бустерних вакцинах проти COVID-19, тобто у введенні допоміжних доз вакцини проти коронавірусу для посилення дії двох основних доз.

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус


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