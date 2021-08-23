РФ почала будувати нові підводні човни, Путін каже – через геополітику

Президент Росії Володимир Путін 23 серпня взяв участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ РФ - двох корветів, двох атомних і двох дизельних підводних човнів. Необхідність в таких судах він пояснив геополітикою.

Джерело: пресслужба Кремля, Vedomosti

Деталі: Повідомляється, що Росія почала будівництво атомних підводних човнів проекту 955А (тип "Борей-А") "Князь Потемкин" та "Дмитрий Донской".

Також почалося будівництво великих підводних човнів (тип "Варшавянка") "Можайск" та "Якутск", і двох корветів типу "Стерегущий".

Під час церемонії Путін заявив, що Росії необхідний "збалансований, високотехнологічний і боєздатний військово-морський флот", тому планується протягом наступних 6 років збільшити частку сучасних кораблів в ВМФ РФ до 70%.

Пряма мова: "Такі відповідальні і масштабні завдання обумовлені геополітичним становищем нашої країни, її роллю в світових справах".

Більше деталей: До ВМС РФ атомні підводні човни повинні поступити у 2026 і 2027 роках. Кожен з човнів буде нести по 16 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) "Булава".

Дизельні підводні човни, як заявляв у травні головком ВМФ РФ адмірал Микола Євмєнов, повинні надійти на Тихоокеанський флот в 2024 році. Обидва човна будуть озброєні ракетним комплексом "Калібр-ПЛ".

Корвети "Грозный" і "Буйный" планується передати флоту РФ до 2028 року, їх основне озброєння - ракети "Калібр-НК" або "Уран".