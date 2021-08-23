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РФ начала строить новые подлодки, Путин говорит – из-за геополитики

Понедельник, 23 августа 2021, 23:29
Атомная подводная лодка проекта 955 "Борей", фото "ПО Севмаш"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ - двух корветов, двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Необходимость в таких судах он объяснил геополитикой.

Источник: пресс-служба Кремля, Vedomosti

Детали: Сообщается, что Россия начала строительство атомных подводных лодок проекта 955А (тип "Борей-А") "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Также началось строительство больших подводных лодок (тип "Варшавянка") "Можайск" и "Якутск", и двух корветов типа "Стерегущий".

Во время церемонии Путин заявил, что России необходим "сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот", поэтому планируется в течение следующих 6 лет увеличить долю современных кораблей в ВМФ РФ до 70%.

Прямая речь: "Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах".

Больше деталей: В строй атомные подлодки должны войти в 2026 и 2027 годах. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава".

Дизельные подлодки "Якутск" и "Можайск", как заявлял в мае главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024 году. Обе подлодки будут вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".

Корветы "Грозный" и "Буйный" планируется передать флоту РФ до 2028 году, их основное вооружение — ракеты "Калибр-НК" или "Уран".

Темы: оружиеПутинРосcия
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