Зеленський обговорив з Дудою протидію "Північному потоку – 2"

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, зокрема обговорили протидію проєкту "Північний потік – 2".

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Проект "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом".

Деталі: Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проєкту "Північний потік – 2".

Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що кореспондуватиметься зі співпрацею країн у межах ініціативи "Тримор’я".

Крім того, Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та запропонував спільні кроки щодо протидії агресивним діям Росії, зокрема в інформаційній сфері.

Лідери держав погодилися з тим, що російські навчання "Захід-2021" створюють напругу та погіршують ситуацію з безпекою в регіоні.

Президенти також обмінялися думками щодо складного становища на кордонах обох країн з Білоруссю.

Під час розмови вони торкнулися подій в Афганістані й тих кроків, які здійснюють Україна та Польща для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму.