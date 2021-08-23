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Зеленський запросив Росію до Кримської платформи

Понеділок, 23 серпня 2021, 14:46
фото: Кримська платформа

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму.

Джерело: Зеленський на заключному виступі саміту "Кримської платформи"

Пряма мова: "Я подумав, що Російська Федерація, яка, звісно, не брала участь у саміті, але так активно обговорювала, коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи.

Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки.

Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Скоріш за все, цей підпис буде на останньому саміті Кримської платформи в Ялті".

Що передувало: 23 серпня у Києві відбувається установчий саміт ініціативи з деокупації Криму "Кримська платформа". Участь у ньому беруть 46 делегацій.

У Кремлі назвали саміт "Кримської платформи" в Києві антиросійським і вкрай недружнім заходом.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийКримська платформаРосія


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