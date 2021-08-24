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Зеленский обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку – 2"

Вторник, 24 августа 2021, 00:47
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, в частности обсудили противодействие проекту "Северный поток - 2".

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Проект" Северный поток – 2"мы рассматриваем прежде всего как угрозу политике безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом".

Детали: Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток – 2".

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".

Кроме того, Зеленский проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе и предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.

Лидеры государств согласились с тем, что российские учения "Запад-2021" создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе.

Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью.

Во время разговора они коснулись событий в Афганистане и тех шагов, которые осуществляют Украина и Польша для эвакуации своих граждан из этой страны.

Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

Напомним: Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма.

Украинская правда
Темы: Северный поток-2ПольшаУкраина
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