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У Кабулі озброєні люди відібрали в українців літак – МЗС

Вівторок, 24 серпня 2021, 10:49
У Кабулі озброєні люди відібрали в українців літак – МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також про те, що озброєні люди відібрали в українців евакуаційний літак.

Джерело: Єнін у коментарі Громадському радіо, речник МЗС Олег Ніколенко

Пряма мова: "Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю.

У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців.

Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту".

Деталі: Єнін зазначив, що останній тиждень уся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала у режимі "краш-тесту".

Водночас речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що "захоплення" літака як такого не було, Єнін використав це слово щоб пояснити, що літак, з яким була домовленість, в результаті повіз інших людей.

За його словами, врешті-решт усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до України. Було три евакуаційних рейси, які вивезли 256 людей.

Уточнення зроблено на прохання МЗС. Воно стосується того факту, що як такого захоплення літака не було.  

Передісторія:

  • У аеропорту Борисполя приземлився літак, в якому перебувають 98 осіб, евакуйованих з Афганістану, з них 27 українці.
  • 22 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва.
  • Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій.
  • У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабула 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанУкраїнаавіа
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