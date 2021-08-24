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В Кабуле вооруженные люди отобрали у украинцев самолет – МИД

Вторник, 24 августа 2021, 10:49
В Кабуле вооруженные люди отобрали у украинцев самолет – МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула, а также о том, что вооруженные люди отобрали у украинцев эвакуационный самолет.

Источник: Енин в комментарии Общественному радио, пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Прямая речь: "В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием.

Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинский.

Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта".

Детали: Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

В то же время пресс-секретарь МИД Олег Николенко объяснил, что "захвата" самолета как такового не было, Енин использовал это слово чтобы объяснить, что самолет, с которым была договоренность, в результате повез других людей.

По его словам, в конце концов все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек.

Уточнение сделано по просьбе МИД. Оно касается того факта, что как такового захвата самолета не было.

Предыстория:

  • В аэропорту Борисполь приземлился самолет, в котором находятся 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 27 - украинцы.
  • 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, который доставил людей из Кабула в Киев.
  • Военно-транспортный самолет эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств. Среди украинских граждан - 12 человек, находившихся на военной базе близ Кабула. Также среди эвакуированных - представители международных медиа и общественных организаций.
  • В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанУкраинаавиа
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