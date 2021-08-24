Суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський районний суд Києва відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу на 16 вересня.

Джерело: Адвокатська дорадча група у facebook

Дослівно: "19 серпня Печерський суд продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014.

Після трьох зірваних засідань ( 9, 12 і 17 серпня в засідання не з’явились захисники Януковича) в справу вступила нова (в цьому провадженні) адвокат об'єднання "Авер Лєкс" – Андріана Фозекош. Засідання з перервами тривало 6 годин, після чого подальший розгляд відклали майже на місяць – до 16 вересня 2021 року".

Деталі: Засідання розпочалось із чергового клопотання захисника про виклик Януковича в порядку міжнародно-правової допомоги.

Прокурор Олексій Донський зауважив, що це клопотання є явним зловживанням процесуальними правами стороною захисту.

Таке клопотання вже заявлялось адвокатами того ж об'єднання, і суд його розглядав. А відмова в його задоволенні раніше використовувалася адвокатами як підстава для відводу судді.

Слідчий суддя В’ячеслав Підпалий залишив без розгляду клопотання про виклик Януковича, оскільки аналогічні вже неодноразово вирішувались судом.

Фозекош просила суд надати їй декілька днів на ознайомлення зі справою.

Суддя надав захиснику 3 години на ознайомлення з матеріалами клопотання, після чого продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу по суті.

Після цього Фозекош заявила клопотання про проведення перевірки обставин винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук від 29 травня 2019 року щодо Януковича та не внесення даної постанови в ЄРДР.

Прокурор наполягав, що згідно з положенням про порядок ведення ЄРДР, не всі процесуальні рішення вносяться в ЄРДР, а виключно ті, які мають бути внесені згідно КПК та вказаного положення. Він зазначив, що законом передбачено внесення до ЄРДР саме постанов про оголошення в розшук, а не постанов про оголошення в міжнародний розшук.

Суд частково задовольнив клопотання адвоката і зобов’язав компетентних уповноважених службових осіб ОГП провести перевірку інформації щодо внесення відомостей перебування підозрюваного Януковича у міжнародному розшуку до ЄРДР.

Після цього відклав подальший розгляд на 16 вересня 2021 року.

Нагадаємо: Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича щодо розстрілів на Майдані.