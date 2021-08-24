Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу на 16 сентября.

Источник: Адвокатская совещательная группа в facebook

Дословно: "19 августа Печерский суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014.

После трех сорванных заседаний (9, 12 и 17 августа в заседание не явились защитники Януковича) в дело вступила новая (в этом производстве) адвокат объединения "Авери Лекс" – Андриана Фозекош. Заседание с перерывами продолжалось 6 часов, после чего дальнейшее рассмотрение отложили почти на месяц – до 16 сентября 2021".

Детали: Заседание началось с очередного ходатайства защитника о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи.

Прокурор Алексей Донской отметил, что это ходатайство является явным злоупотреблением процессуальными правами стороной защиты.

Такое ходатайство уже заявлялось адвокатами того же объединения, и суд его рассматривал. Отказ в его удовлетворении ранее использовалась адвокатами как основание для отвода судьи.

Следственный судья Вячеслав Пидпалый оставил без рассмотрения ходатайство о вызове Януковича, поскольку аналогичные уже неоднократно решались судом.

Фозекош просила суд предоставить ей несколько дней на ознакомление с делом.

Судья предоставил защитнику 3 часа на ознакомление с материалами ходатайства, после чего продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения по существу.

После этого Фозекош заявила ходатайство о проведении проверки обстоятельств вынесения постановления об объявлении в международный розыск от 29 мая 2019 относительно Януковича и не внесения данного постановления в ЕРДР.

Прокурор настаивал, что согласно положению о порядке ведения ЕРДР, не все процессуальные решения вносятся в ЕРДР, а исключительно те, которые должны быть внесены согласно УПК и указанного положения. Он отметил, что законом предусмотрено внесение в ЕРДР именно постановлений об объявлении в розыск, а не постановления об объявлении в международный розыск.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц ОГП провести проверку информации о внесении сведений пребывания подозреваемого Януковича в международном розыске в ЕРДР.

После этого отложил дальнейшее рассмотрение на 16 сентября 2021 года.

Напомним: Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича относительно расстрелов на Майдане.